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"خليجي 25".. جميع أهداف عمان قبل مواجهة العراق في النهائي (فيديو)

الرياضة

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يبحث منتخب سلطنة عمان عن الثالث له في كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" عندما يواجه نظيره العراقي مستضيف البطولة، اليوم الخميس، على ملعب "جذع" النخلة بمدينة البصرة.

واستهل الأحمر العماني مشواره في "خليجي 25" بمواجهة نظيره العراقي بالذات، في المباراة الافتتاحية للبطولة، وتعادل معه من دون أهداف على ملعب "جذع" النخلة بمدينة البصرة، يوم الجمعة 6 يناير الجاري.

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ومن ثم حقق منتخب عمان انتصارين متتاليين على كل من اليمن (3-2) والسعودية (2-1) على الترتيب، واحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن العراق المتصدر.

وشق الأحمر العماني طريقه إلى النهائي بفوزه على نظيره البحريني بهدف وحيد، وتجريده من اللقب.

وتوج منتخب سلطنة عمان مرتين بلقب بطل كأس الخليج لكرة القدم عامي (2009 و2018)، ويبحث عن الثالث في النهائي الذي من المقرر أن يواجه فيه نظيره العراقي اليوم الخميس، ملعب "جذع" النخلة بمدينة البصرة.

المصدر: RT 

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