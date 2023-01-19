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العراق يهزم عمان ويفوز بكأس الخليج (فيديو)

الرياضة

العراق يهزم عمان ويفوز بكأس الخليج (فيديو)
AFP Hussein Faleh
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توج المنتخب العراقي بلقب بطل مسابقة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" على حساب نظيره العماني، إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الخميس، في مدينة البصرة.

وسجل لاعب خط الوسط العراقي إبراهيم بايش هدف التقدم لمنتخب "أسود الرافدين" في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.

وأهدر لاعب خط الوسط العماني جميل سليم اليحمدي ركلة جزاء عند الدقيقة 82 حصل عليها زميله المهاجم صلاح اليحيائي.

ولكن صلاح اليحيائي عاد وسجل هدف التعادل بنفسه للأحمر العماني من ضربة جزاء في الوقت القاتل، عند الدقيقة السادسة الأخيرة المحتسبة بدلا للضائع من الوقت الأصلي.

ووضع العراقي أمجد عطوان "أسود الرافدين" في المقدمة مرة أخرى بهدف سجله من ركلة جزاء أيضا، في الدقيقة 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني.

ورد العماني عمر المالكي بهدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني.

ومن ثم اقتنص المدافع العراقي مناف يونس هدف الفوز عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة العراقية.

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وفاز العراق بلقب بطل كأس الخليج لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1988 والرابعة في تاريخه، بعد تتويجه ثلاث مرات في الأعوام (1979، 1984 و1988).

بينما توج منتخب سلطنة عمان باللقب مرتين عامي (2009 و2018).

ويحمل منتخب الكويت الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب.

المصدر: RT 

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