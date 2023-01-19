العراق يهزم عمان ويفوز بكأس الخليج (فيديو)
توج المنتخب العراقي بلقب بطل مسابقة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" على حساب نظيره العماني، إثر فوزه عليه (3-2) في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم الخميس، في مدينة البصرة.
وسجل لاعب خط الوسط العراقي إبراهيم بايش هدف التقدم لمنتخب "أسود الرافدين" في الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
هدف | #العراق 🇮🇶 يتقدم 1 - 0 على #عُمان 🇴🇲 في الدقيقة 24 عن طريق إبراهيم بايش #كأس_الخليج#قنوات_الكاسpic.twitter.com/NWxQYN1mFZ
وأهدر لاعب خط الوسط العماني جميل سليم اليحمدي ركلة جزاء عند الدقيقة 82 حصل عليها زميله المهاجم صلاح اليحيائي.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
جلال حسن حارس مرمى #العراق 🇮🇶 يتألق ويتصدى لركلة جزاء لمنتخب #عُمان 🇴🇲#كأس_الخليج#قنوات_الكاسpic.twitter.com/UeY3gx9Yor
ولكن صلاح اليحيائي عاد وسجل هدف التعادل بنفسه للأحمر العماني من ضربة جزاء في الوقت القاتل، عند الدقيقة السادسة الأخيرة المحتسبة بدلا للضائع من الوقت الأصلي.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
هدف | منتخب #عُمان 🇴🇲 يدرك التعادل 1 - 1 أمام #العراق 🇮🇶 في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق صلاح اليحيائي من ركلة جزاء والمباراة تتجه نحو الأشواط الإضافية #كأس_الخليج#قنوات_الكاسpic.twitter.com/klCLIcEe8y
ووضع العراقي أمجد عطوان "أسود الرافدين" في المقدمة مرة أخرى بهدف سجله من ركلة جزاء أيضا، في الدقيقة 11 من زمن الشوط الإضافي الثاني.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
هدف | #العراق 🇮🇶 يتقدم 2 - 1 على #عُمان 🇴🇲 في الدقيقة 116 عن طريق أمجد عطوان من ركلة جزاء #كأس_الخليج#قنوات_الكاسpic.twitter.com/eRNY7t2Gis
ورد العماني عمر المالكي بهدف التعادل في الوقت القاتل في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الإضافي الثاني.
ومن ثم اقتنص المدافع العراقي مناف يونس هدف الفوز عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة العراقية.
نهائي #خليجي_زين25 | #العراق_عُمان— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 19, 2023
هدف | منتخب #عُمان 🇴🇲 يدرك التعادل 2 - 2 أمام #العراق 🇮🇶 في الدقيقة 119 عبر عمر محمد #كأس_الخليج#قنوات_الكاسpic.twitter.com/Qn7FlWPlIX
وفاز العراق بلقب بطل كأس الخليج لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 1988 والرابعة في تاريخه، بعد تتويجه ثلاث مرات في الأعوام (1979، 1984 و1988).
بينما توج منتخب سلطنة عمان باللقب مرتين عامي (2009 و2018).
ويحمل منتخب الكويت الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب.
المصدر: RT