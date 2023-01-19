الاتحاد العماني لكرة القدم يصدر بيانا جديدا بشأن "خليجي 25"

أفاد الاتحاد العماني لكرة القدم، بأن الحكومة العراقية تؤمن مقاعد للجماهير العمانية لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج "خليجي 25"، على ملعب البصرة الدولي.

وقال الاتحاد في بيان له: "اقتنت الحكومة العراقية مقاعد في استاد البصرة الدولي، للجماهير العمانية المتواجدة في محافظة البصرة لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي.

حيث سيتم نقل جميع الجمهور في مطار البصرة الدولي والمنطقة المحيطة بالملعب، مع تأمين دخولهم المدرجات.

ويتوجه مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، بجزيل الشكر والتقدير للأشقاء في جمهورية العراق".

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وامتلأت مدرجات استاد البصرة الدولي عن بكرة أبيها بالجماهير العراقية، قبل ساعات من المباراة بين العراق وعمان، وسط تدافع كبير في محيط الملعب أدى لوفاة شخص وإصابة العشرات.

ما أدى بالاتحاد العماني لكرة القدم، في وقت سابق، لإعادة الجمهور الموجود في مطار البصرة الدولي إلى سلطنة عمان، قبل ساعات من إقامة المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج، وذلك بعد التشاور مع الجهات المختصة.

المصدر: "twitter/OmanFA"