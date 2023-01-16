موعد نهائي "خليجي 25".. والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة العربية مساء يوم الخميس 19 يناير الجاري صوب ملعب البصرة الدولي، الذي سيكون مسرحا لنهائي بطولة كأس الخليج "خليجي 25" بين منتخبي العراق وعمان.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة النهائية في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش.

وتأهل منتخب العراق إلى نهائي "خليجي 25" إلى النهائي على حساب نظيره القطري إثر فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الاثنين، على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة.

بينما جرد منتخب سلطنة عمان في طريقه إلى المباراة النهائية نظيره البحريني من اللقب، بفوزه عليه بهدف وحيد في اللقاء الذي جرى بينهما مساء يوم الاثنين أيضا، على ملعب "الميناء" بالبصرة.

يذكر أن المنتخبين العراقي والعماني قصا شريط افتتاح البطولة، يوم الجمعة 6 يناير الجاري، وتعادلا من دون أهداف، واحتلا المركزين الأول والثاني في جدول المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط لكل منهما على الترتيب، وتفوق "أسود الرافدين" بفارق الأهداف على الأحمر العماني.

ويبحث العراق عن لقبه الأول منذ عام 1988 والرابع في تاريخه، بعد تتويجه ثلاث مرات في الأعوام (1979، 1984 و1988).

بينما توج منتخب سلطنة عمان باللقب مرتين عامي (2009 و2018)، ويبحث عن الثالث في العراق.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة، قبل انطلاقتها، أنه سيتم بث مباريات كأس الخليج 2025 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" المفتوحة، بجانب قنوات "الكأس" القطرية، وقناة "عمان" الرياضية، وقناة "الكويت" الرياضية، والقناة الرياضية العراقية.

وبدوره، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن البث التلفزيوني لبطولة "خليجي 25" سيكون متاحا لكافة القنوات المحلية، لإفساح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور العراقي لمتابعة المباريات وخاصة الذين لا يتمكنون من التواجد في محافظة البصرة.

المصدر: وكالات