"خليجي 25".. العراق يبلغ النهائي (فيديو)
تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" على حساب نظيره القطري، إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.
وسجل لاعب خط الوسط العراقي إبراهيم بايش هدف التقدم لمنتخب "أسود الرافدين" مبكرا في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
هدف | منتخب #العراق يتقدم 1 - 0 على منتخبنا الوطني عبر إبراهيم بايش في الدقيقة 19.. نصف نهائي خليجي زين25#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاسpic.twitter.com/YxZIFedaQ5— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023
ورد المهاجم القطري عمرو عبد الفتاح علي سراج بهدف التعادل بحلول الدقيقة 29.
هدف | #منتخبنا_الوطني يعادل النتيجة 1 - 1 مع #العراق عبر عمرو سراج في الدقيقة 28.. نصف نهائي خليجي زين25#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاسpic.twitter.com/MioC7ErRPG— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023
وأحرز المهاجم العراقي أيمن حسين هدف الفوز لبلاده قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة العراقية.
هدف | منتخب #العراق يتقدم 2 - 1 على منتخبنا الوطني عبر أيمن حسين في الدقيقة 43.. نصف نهائي خليجي زين25#خليجي_زين25#العراق#كأس_الخليج#قنوات_الكاسpic.twitter.com/9Iuac5p1sr— قنوات الكاس (@alkasschannel) January 16, 2023
وسيكون العراق في نهائي "خليجي 25" بانتظار الفائز من المباراة الثانية التي تجمع منتخبي البحرين وعمان في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين أيضا، على ملعب "الميناء".
المصدر: RT