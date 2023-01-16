"خليجي 25".. العراق يبلغ النهائي (فيديو)

تأهل المنتخب العراقي إلى نهائي بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25" على حساب نظيره القطري، إثر فوزه عليه (2-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين.

وسجل لاعب خط الوسط العراقي إبراهيم بايش هدف التقدم لمنتخب "أسود الرافدين" مبكرا في الدقيقة 19 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورد المهاجم القطري عمرو عبد الفتاح علي سراج بهدف التعادل بحلول الدقيقة 29.

وأحرز المهاجم العراقي أيمن حسين هدف الفوز لبلاده قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول للقاء الذي أقيم على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة العراقية.

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وسيكون العراق في نهائي "خليجي 25" بانتظار الفائز من المباراة الثانية التي تجمع منتخبي البحرين وعمان في وقت لاحق من مساء اليوم الاثنين أيضا، على ملعب "الميناء".

المصدر: RT