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مواجهة بين العراق وقطر على "صفيح ساخن" بعد قليل

الرياضة

مواجهة بين العراق وقطر على
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تتجه أنظار كرة القدم العربية اليوم الاثنين صوب ملعب البصرة الدولي، الذي سيكون مسرحا للمباراة المرتقبة بين منتخبي العراق وقطر، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج "خليجي 25".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (13:15) بتوقيت غرينتش.

التشكيلة الأساسية لمنتخب العراق:

لحراسة المرمى: جلال حسن

خط الدفاع: اللي فاضل، علي فائز، مصطفى ناظم، ضرغام إسماعيل.

خط الوسط: محمد علي عبود، أمجد عطوان، أمير العماري.

خط الهجوم: حسين على، إبراهيم بايش، أيمن حسين.

التشكيلة الأساسية لمنتخب قطر:

مشعل برشم، طارق سلمان، أحمد علاء، علي أسد، خالد منير، محمد وعد، عمرو سراج، همام الأمين، جاسم جابر إسماعيل محمد، عاصم ماديو.

وتأهل منتخب العراق إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، بعد أن احتل المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، حصدها من تعادل مع عمان وفوزين على كل من السعودية واليمن على الترتيب.

بينما احتل منتخب قطر المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بعد فوز على الكويت وخسارة أمام البحرين وتعادل مع الإمارات على الترتيب.

المصدر: RT 

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