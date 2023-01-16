"خليجي 25".. عمان تجرد البحرين من اللقب وتواجه العراق في النهائي (فيديو)

جرد المنتخب العماني نظيره البحريني من لقب بطل كأس الخليج لكرة القدم بفوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الاثنين، في الدور قبل النهائي لبطولة "خليجي 25".

ويدين الأحمر العماني بالفضل في انتصاره للاعبه جميل سليم اليحمدي الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له بحلول الدقيقة 83 من زمن اللقاء على ملعب "الميناء" بمدينة البصرة العراقية.

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وضرب منتخب سلطنة عمان موعدا في المباراة النهائية لبطولة "خليجي 25" مع نظيره العراقي، الذي تغلب بدوره على قطر بهدفين مقابل هدف واحد في وقت سابق من اليوم على ملعب "جذع النخلة" بالبصرة أيضا.

يذكر أن المنتخبين العراقي والعماني تعادلا في المباراة الافتتاحية للبطولة، واحتلا المركزين الأول والثاني في ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط لكل منهما على الترتيب، وتفوق "أسود الرافدين" بفارق الأهداف على الأحمر العماني.

ويبحث العراق عن لقبه الأول منذ عام 1988 والرابع في تاريخه، بعد تتويجه ثلاث مرات في الأعوام (1979، 1984 و1988).

بينما توج منتخب سلطنة عمان باللقب مرتين عامي (2009 و2018)، ويبحث عن الثالث في العراق.

المصدر: RT