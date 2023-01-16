"خليجي 25".. التشكيلة الأساسية لمواجهة البحرين وعمان

يحتضن ملعب "الميناء" بمدينة البصرة العراقية مساء اليوم الاثنين، المباراة المنتظرة بين منتخبي البحرين وسلطنة عمان، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس الخليج "خليجي 25".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة (17:15) بتوقيت غرينتش.

التشكيلة الأساسية لمنتخب البحرين، حامل اللقب:

سيد محمد جعفر، سيد رضا عيسى، وليد الحيام، أمين بن عدي، سيد ضياء سعيد، علي حرم، جاسم الشيخ، عبد الوهاب المالود، علي مدن، مهدي حميدان، عبد الله يوسف.

التشكيلة الأساسية لمنتخب سلطنة عمان:

إبراهيم المخيني، محمد المسلمي، فهمي دوربين، أحمد الخميسي، أحمد الكعبي، حارب السعدي، زاهر الأغبري، جميل اليحمدي، صلاح اليحيائي، المنذر العلوي، عصام الصبحي.

إقرأ المزيد

وتأهل منتخب البحرين حامل اللقب، إلى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 25"، بعد أن احتل المركز الأول في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، حصدها من فوزين متتاليين على كل من الإمارات وقطر على الترتيب، وتعادل مع الكويت.

بينما احتل منتخب عمان المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بعد تعادل مع العراق وفوزين على كل من اليمن والسعودية على الترتيب.

وسيكون الفائز على موعد في النهائي مع منتخب العراق الذي تغلب على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما في وقت سابق من اليوم الاثنين، على ملعب "جذع النخلة" بمدينة البصرة.

المصدر: RT