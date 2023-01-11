تعليق مهام رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد أيام من تصريحاته "المهينة" لزيدان

علقت الهيئة التنفيذية الاستثنائية للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مهام رئيس الاتحاد نويل لو غريت بعد تصريحات جدلية واتهامات بسوء سلوك جنسي، وسيضمن نائبه فيليب ديالو المهمة المؤقتة.

وجاء في بيان نشره الاتحاد الفرنسي اليوم الأربعاء: "اختار نويل لو غريت بالاتفاق مع الهيئة التنفيذية للاتحاد المنعقدة اليوم في باريس، الانسحاب من مهامه كرئيس للاتحاد حتى الإعلان النهائي عن التدقيق الذي تقوم بها وزارة الرياضة وفي انتظار تحليله من قبل الهيئة التنفيذية للاتحاد".

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وسيتولى فيليب ديالو رئاسة الاتحاد الفرنسي بشكل مؤقت.

ويجب أن تستمر الفترة المؤقتة "حتى انعقاد الهيئة التنفيذية المقبلة بعد نشر تقرير التدقيق" حيال عمل وأداء الاتحاد بطلب من وزيرة الرياضة أميلي أوديا-كاستيرا.

ولوغريت (81 عاما) الذي يرأس الاتحاد منذ 2011 وتنتهي فترته الثالثة في 2024، أضعفته تصريحات جدلية طالت نجم الكرة الفرنسية السابق زين الدين زيدان وشهادات حيال سلوك جنسي مفترض.

وكان لو غريت، عمدة غانغان السابق في منطقة بريتاني، أقر الاثنين، بـ"تصريحات غير لائقة خلقت سوء فهم" تتعلق بأسطورة منتخب الديوك زيدان، مقدما له "اعتذارا شخصيا".

وردا على سؤال في حديث مع إذاعة راديو مونتي كارلو بشأن ما إذا كان زيدان، الذي اعتبره الكثيرون الخيار الأول لتدريب المنتخب الفرنسي في حال عدم التجديد لديدييه ديشان، قد اتصل به في الأيام الأخيرة، قال لو غريت الأحد "زين الدين زيدان، لم أكن حتى لأرد على المكالمة، لأقول له ماذا؟ مرحبا يا سيد، لا تقلق، ابحث عن ناد آخر، لقد توصلت إلى اتفاق مع ديشان؟".

وأدت هذه التصريحات إلى انتقادات لاذعة من نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي ووزيرة الرياضة في فرنسا، وريال مدريد الإسباني الذي قاده زيدان كمدرب إلى لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليا بين 2016 و2018.

وحاول لو غريت تلطيف الأمور وصرح في اليوم التالي "ولّدت هذه التصريحات غير اللائقة سوء فهم، أود أن أقدم اعتذاري الشخصي عن هذه التصريحات التي لا تعكس إطلاقا أفكاري ولا تقديري للاعب الذي كان عليه والمدرب الذي أصبح".

وتابع لو غريت "لقد أجريت مقابلة مع إذاعة راديو مونتي كارلو لم يكن من المفترض أن أجريها لأنها كانت تبحث عن الجدل من خلال وضع ديدييه بوجه زين الدين زيدان، وهما عملاقان في كرة القدم الفرنسية. أعترف أنني أدليت بتصريحات غير لائقة أدت إلى سوء فهم. يعرف زين الدين زيدان التقدير الكبير الذي أكنه له، مثل كل الفرنسيين".

ولم تكد عاصفة التصريحات ضد زيدان تهدأ، حتى أطلت فضيحة ذات أبعاد جنسية برأسها، مع اتهام وكيلة الأعمال سونيا سويد الثلاثاء لو غريت بسلوك جنسي غير لائق.

وروت سويد حادثة سابقة مع لو غريت في لقاء للترويج لكرة القدم النسائية "أخبرني وجها لوجه، في شقته، بوضوح شديد، أنه إذا كنت أريده أن يساعدني، يجب الخضوع لاختبار مزعج".

المصدر: أ ف ب