ريال مدريد يرد على "إساءة" رئيس الاتحاد الفرنسي لأسطورته زيدان

رد نادي ريال مدريد على الهجوم الذي تعرض له لاعبه ومدربه الأسطوري، الفرنسي زين الدين زيدان، من قبل نويل لو غرايت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وقال ريال مدريد في بيان نشره على موقعه: "يعرب نادي ريال مدريد عن أسفه للتصريحات المؤسفة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو غرايت، بشأن زين الدين زيدان، أحد أكبر أساطير الرياضة العالمية".

وأضاف: "تظهر تلك الكلمات قلة احترام لأحد أكثر الشخصيات إثارة للإعجاب بين مشجعي كرة القدم حول العالم ويترقب نادينا تصحيحا فوريا. يجسد زين الدين زيدان، بطل العالم وأوروبا بقميص بلاده، من بين العديد من الألقاب الأخرى، قيم الرياضة وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية كلاعب وكمدرب".

إقرأ المزيد

وأتم البيان: "تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لا تليق بمن يحمل هذا التمثيل وهي في حد ذاتها غير مناسبة، مثل تلك التي أدلى بها أيضا حول قائدنا كريم بنزيما، الحائز على جائزة الكرة الذهبية، بطل دوري الأمم الأوروبية مع فرنسا في عام 2021 والحائز على لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، من بين عديد من الألقاب الأخرى".

وكان لو غرايت، خرج في تصريحات مثيرة للجدل عبر راديو "مونت كارلو"، قال فيها إنه لا يهتم إذا ما تولى زيدان تدريب البرازيل، وأنه لن يرد عليه إذا ما تواصل معه، وهو ما اعتبره محبو زيدان "تقليل احترام" لأسطورة الكرة الفرنسية من قبل لو غرايت.

المصدر: .realmadrid.com