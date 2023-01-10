بعد الخسارة أمام الأهلي.. مرتضى منصور يتخذ قرارا بشأن سيدات الزمالك

اتخذ مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قرارا بتسريح فريق كرة السلة للسيدات بالنادي، بعد خسارته الكبيرة أمام نظيره الأهلي.

وخسر الزمالك بنتيجة 122-52، في المباراة التي أقيمت على صالة الفريق الأحمر بالجزيرة، الأحد الفائت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري السوبر.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة ناديه: "ما حدث في مباراة يوم الأحد لا يليق بتاريخ نادي الزمالك العريق، وفريق السلة للسيدات لم يكن على قدر المسؤولية، لهذا مجلس الإدارة بالنادي قرر إلغاء فريق كرة السلة بالنادي بعد هزيمته الكبيرة أمام الأهلي في بطولة دوري السوبر".

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وأضاف: "استغنينا عن فريق السلة للسيدات بنادي الزمالك، لأنهم لا يستحقون البقاء في النادي بعد الخسارة بنتيجة 122–52، يروحوا يطبخوا أو يتجوزوا، وسنلعب بالناشئين، وفريق كرة الماء أيضا قمنا بتسريحه، والزمالك نادي بطولات ولا يصح ما حدث، ونوفر الأموال لأمور أخرى".

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة.

أما الزمالك فتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي في مرحلة المجموعات.

وسبق للزمالك تحقيق إنجاز بتأهله للمرحلة النهائية في منافسات دوري سوبر السيدات بكرة السلة ضمن أفضل ثمانية فرق، أما الأهلي فحصد هذا الموسم بطولتي دوري المرتبط وكأس السوبر.

المصدر: "وسائل إعلام"