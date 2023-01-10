آل الشيخ يكشف عن قميص نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعوية، عن القميص الذي سيرتديه فريق موسم الرياض المكون من لاعبي النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان، للمنافسة على كأس موسم الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ صورا عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، للطقم الذي سيرتديه الفريق أمام النادي الباريسي سان جيرمان.

وظهر الطقم الرئيسي لنجوم الهلال والنصر باللون الأبيض، وتتخلله بعض الزخارف باللون الأزرق، ارتدتها مجسمات على هيئة سالم الدوسري، ومجسم آخر ظهر من الخلف وعليه اسم رونالدو.

طقم فريق موسم الرياض... و ان شاءالله يبقى الكأس في الرياض ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/GeoDOcxeUm — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 9, 2023

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ومن المقرر أن تقام المباراة الودية على هامش فعاليات موسم الرياض، يوم 19 يناير الجاري.

وتحظى مباراة "الأحلام" بزخم كبير واهتمام إعلامي غير مسبوق، إذ يترقب الجمهور السعودي والعالمي المواجهة المرتقبة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، إذ ستكون أول مواجهة تجمع النجمين الكبيرين، منذ عامين تقريبا، عندما جمعتهما آخر مباراة في 12 أغسطس 2020 حين فاز يوفنتوس على برشلونة بثلاثية نظيفة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو"، وسجل فيها "الدون" هدفَين.

كما ينتظر أن تشهد المواجهة مشاركة نجمي باريس (البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي)، إضافة إلى النجوم المحليين والدوليين في فريقي النصر والهلال، ما يجعلها مواجهة مثيرة ومرتقبة في الرياض.

المصدر: twitter/Turki_alalshikh