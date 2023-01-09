ظهوره الأول لن يكون بقميص النصر.. غارسيا يكشف موعد المباراة الأولى لرونالدو في السعودية

كشف مدرب النصر السعودي، الفرنسي رودي غارسيا، أن الظهور الأول لنجم فريقه الجديد، البرتغالي كريستيانو رونالدو في الملاعب السعودية، لن يكون بقميص نادي النصر.

ووقع رونالدو قبل أيام، عقدا مع النصر السعودي لمدة عامين ونصف العام، فيما يعتقد أنها واحدة من أكثر الصفقات المربحة في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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ولم يبدأ البرتغالي الدولي، المشاركة مع النصر، نظرا لعقوبة الإيقاف المفروضة عليه، منذ أن كان لاعبا لمانشستر يونايتد، لكن تأثيره بدأ يظهر بالفعل خارج الملعب.

ويرى غارسيا أن الصفقة تشبه صفقة انتقال الراحل بيليه إلى كوسموس الأمريكي عام 1975، بعد مسيرة أسطورية مع سانتوس البرازيلي.

وقال غارسيا في تصريحات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "الأمر يشبه إلى حد ما صفقة بيليه، خاصة فيما يتعلق بتطوير كرة القدم والرياضة والثقافة في السعودية".

وأضاف: "كريستيانو رونالدو أكثر من مجرد لاعب. هو واحد من أفضل اللاعبين في العالم.. مدى تسليط الضوء على نادينا يعد أمرا مدهشا. الآن يعرف الجميع حول العالم أين نادينا".

وزاد: "كان لا بد أن يرتفع عدد متابعينا من 800 ألف (على تويتر) إلى 10 ملايين خلال ساعات قليلة، أو أيام قليلة، بسبب انضمام كريستيانو".

وتابع: "ظهوره الأول لن يكون بقميص النصر. سيتألف الفريق من مزيج من لاعبي الهلال والنصر (مواجهة فريق النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان)"

وأردف: "أنا كمدرب للنصر، لا يمكن أن أكون سعيدا بهذه المباراة. لكنه أمر جيد للتطوير أن نرى ونواجه باريس سان جيرمان ونجومه الرائعين."

واستطرد: "ستكون أمامنا مباراة بالدوري بعدها بثلاثة أيام. ربما كان من الأفضل إعادة التفكير في الأمر، فيما يتعلق بجدول المباريات، لكنها ليست مشكلة كبيرة".

واستكمل: "نحن في الصدارة (بالدوري السعودي)، ونشعر بالسعادة. هي بطولة يصعب الفوز بها، لكننا عاقدون العزم على ذلك".

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، مباراة ودية تجمع بين باريس سان جيرمان بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ضد مجموعة مختارة من أفضل اللاعبين من ناديَي الهلال والنصر السعوديين في 19 الشهر الجاري.

المصدر: وكالات