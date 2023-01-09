5 قواعد صارمة تتنظر جورجينا في السعودية

نشرت صحيفة "ماركا"، تقريرا تضمن مجموعة من "القواعد" التي يتعين على جورجينا، اتباعها في السعودية بعدما انتقلت للعيش فيها إلى جانب صديقها كريستيانو رونالدو المنضم حديثا للنصر.

وبدأ رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، مغامرة جديدة في مسيرته، بانتقاله للنصر قبل أيام، ولقي ترحيبا كبيرا بعد التوقيع مع "النصر" لمدة عامين ونصف العام بقيمة تقدر بـ200 مليون يورو سنويا.

وعلى ما يبدو أن صديقة رونالدو، جورجينا تعرف القوانين جيدا في السعودية، وهذا ما يعكس إطلالاتها "المحتشمة" منذ اللحظة الأولى التي وطأت قدمها الأراضي السعودية.

وخلال حفل تقديم رونالدو كلاعب جديد في صفوف نادي النصر على استاد مرسول، أطلّت جورجينا بعباءة من المخمل الأسود محتشمة.

وذكرت صحيفة "ماركا" في تقرير لها، أنه سيتعين على جورجينا أن تعتاد على جميع القواعد التي يجب أن تمتثل لها في السعودية بعد توقيع رونالدو مع النصر.

وأعادت الصحيفة الإسبانية نشر قائمة الذوق العام المفروضة في السعودية وكذلك القواعد التي نشرها الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي والتعاون التي يجب اتباعها لأولئك الذين يرغبون في الانتقال إلى البلاد.

- قواعد جورجينا رودريغيز الجديدة

1- يجب أن ترتدي العباءة في الأماكن العامة

2- احترام الذوق العام في الملابس، بعبارة أخرى، لا مزيد من الملابس الشفافة أو القصيرة أو الضيقة

3- يمنع منعا باتا استيراد واستهلاك الكحول ومنتجات لحم الخنزير.

4- ولا يجوز الأكل أو الشرب أو التدخين في الأماكن العامة خلال شهر رمضان بين مارس وأبريل.

5- أما بالنسبة للسياحة في محل إقامتها الجديد، فهي ليست مسلمة، فلن تتمكن من زيارة المدن المقدسة، مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المواقع والمعالم الطبيعية الأخرى.

المصدر: ماركا