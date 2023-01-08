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شاهد.. محرز يقود مانشستر للفوز على تشيلسي مرة أخرى بهدف "عالمي"!

الرياضة

شاهد.. محرز يقود مانشستر للفوز على تشيلسي مرة أخرى بهدف
AP Dave Thompson
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تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه تشيلسي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.

وأحرز الجناح الجزائري رياض محرز الهدفين الأول والرابع للسيتي في الدقيقتين (23، و85 من ركلة جزاء).

بينما وقع على الثنائية الأخرى كل من اللاعبين، الأرجنتيني جوليان ألفاريز، والإنجليزي فيل فودين في الدقيقتين (30 من ضربة جزاء، 38) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".

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وحقق مانشستر سيتي بذلك انتصاره الثاني على التوالي، على تشيلسي خلال أربعة أيام، بعد الفوز على "البلوز" (1-0) في عقر داره، مساء يوم الخميس الماضي، على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن، في ختام منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

المصدر: RT 

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