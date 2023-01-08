شاهد.. محرز يقود مانشستر للفوز على تشيلسي مرة أخرى بهدف "عالمي"!
تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه تشيلسي، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد.
وأحرز الجناح الجزائري رياض محرز الهدفين الأول والرابع للسيتي في الدقيقتين (23، و85 من ركلة جزاء).
Magic from Mahrez 🪄@Mahrez22 with an unbelievable free-kick for @ManCity 😳#EmiratesFACuppic.twitter.com/UlirKf9lnL— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2023
There's no saving those ⛔️@Mahrez22@ManCity#EmiratesFACuppic.twitter.com/OnuAajLfzt— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2023
بينما وقع على الثنائية الأخرى كل من اللاعبين، الأرجنتيني جوليان ألفاريز، والإنجليزي فيل فودين في الدقيقتين (30 من ضربة جزاء، 38) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".
Pressure 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝.— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2023
Julián Álvarez, @ManCity's @FIFAWorldCup winner, makes no mistake from the spot 🎯#EmiratesFACuppic.twitter.com/dpjgV7fQGm
The @ManCity machine is ticking 🤖@PhilFoden finishes off a fantastic move 👏#EmiratesFACuppic.twitter.com/foFcU7UdTY— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 8, 2023
وحقق مانشستر سيتي بذلك انتصاره الثاني على التوالي، على تشيلسي خلال أربعة أيام، بعد الفوز على "البلوز" (1-0) في عقر داره، مساء يوم الخميس الماضي، على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن، في ختام منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
المصدر: RT