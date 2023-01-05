محرز يقود مانشستر لفوز ثمين على تشيلسي

خرج فريق مانشستر سيتي بفوز ثمين من ملعب مضيفه تشيلسي (1-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك في ختام منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز السيتي لجناحه الجزائري رياض محرز الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 63 من زمن اللقاء على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن.

وحقق مانشستر سيتي انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 39 نقطة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري مقلصا الفارق إلى 5 نقاط بينه وبين المتصدر أرسنال، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الإمارات" ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

بينما يشغل نادي تشيلسي المركز العاشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 25 نقطة فقط.

المصدر: RT