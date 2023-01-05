المغربي زياش في مواجهة "الرجل الآلي" هالاند

يحتضن ملعب "ستامفورد بريدج" مساء اليوم الخميس، المباراة المرتقبة بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي، وذلك في ختام منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الإنجليزي بول يترني صفارة بداية هذه المباراة المرتقبة بين "البلوز" وضيفه السيتي في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإنجليزي غراهام بوتر (47 عاما) المدير الفني لفريق تشيلسي، هذه الملحمة الكروية ضد ضيفه مانشستر سيتي بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار الإسباني بيب غوارديولا (51 عاما) المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه "البلوز":

لحراسة المرمى: إديرسون

لخط الدفاع: كايل ولكر، ناثان آكي، جون ستونز، جواو كانسيلو

لخط الوسط: رودري، إلكاي غوندوغان، كيفن دي بروين، بيرناردو سيلفا

لخط الهجوم: فيل فودين، إيرلينغ هالاند.

إليكم تشكيل فريقنا اليوم في مواجهة تشيلسي بالدوري الممتاز @PLinArabic 📝#السيتيpic.twitter.com/PB4rzXv6Wv — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 5, 2023

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، متأخرا بفارق 8 نقاط عن أرسنال، الذي سقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب "الأمارات" ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

بينما يشغل نادي تشيلسي المركز العاشر على سلم ترتيب "البريمير ليغ" برصيد 25 نقطة.

المصدر: RT