قبل مواجهة تشيلسي.. مانشستر سيتي يتغنى بهدف رياض محرز في مرمى ليفربول (فيديو)

نشر فريق مانشستر سيتي هدف لاعبه الجزائري رياض محرز في مرمى ضيفه ليفربول (3-2) في اللقاء الذي جمعهما ضمن دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وأحرز رياض محرز الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 47 بتسديدة متقنة بعد أن روض الكرة بطريقة رائعة.

ونشر مانشستر سيتي مقطع فيديو عبر حسابه للهدف وأرفقه بتعليق جاء فيه: " هدف @NissanUK لشهر ديسمبر هو...

هدف ساحر العرب رياض محرز في شباك ليفربول".

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المصدر: "twitter/ManCity"