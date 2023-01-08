مواجهة جزائرية مغربية على "صفيح ساخن".. محرز وزياش وجها لوجه

يحتضن ملعب "الاتحاد" مساء اليوم الأحد، المباراة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتي وضيفه تشيلسي، وذلك ضمن منافسات الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الإنجليزي روبرت جونز صفارة بداية هذه المباراة المرتقبة بين السيتي وضيفه "البلوز" في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (51 عاما) المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه "البلوز":

لحراسة المرمى: أورتيغا

لخط الدفاع: كايل ولكر، أكانجي، لابورت، غوميز

لخط الوسط: رودريغو، بالمر، بيرناردو سيلفا

لخط الهجوم: فيل فودين، جوليان ألفاريز، رياض محرز.

إليكم تشكيل أبطال إنجلترا اليوم في مواجهة تشيلسي بكأس الاتحاد 📝#السيتيpic.twitter.com/ObdJR8s95P — مانشستر سيتي (@Cityarabia) January 8, 2023

بينما اختار الإنجليزي غراهام بوتر (47 عاما) المدير الفني لفريق تشيلسي، هذه الملحمة الكروية ضد مضيفه مانشستر سيتي التشكيلة الأساسية التالية:

لحراسة المرمى: كيبا أريزابالاغا

لخط الدفاع: همفريز، كاليدو كوليبالي، تريفوا تشوبولاه هال

لخط الوسط: جورجينيو، كوفاتشتيش، ماسون مونت.

لخط الهجوم: كونور كالاغر، كاي هافيرتز، حكيم زياش.

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وستكون هذه المباراة هي الثانية بين الفريقين خلال أربعة أيام، بعد التي جمعتهما مساء يوم الخميس الماضي، في ختام منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتهت بفوز مانشستر سيتي على مضيفه تشيلسي (1-0) في عقر داره، على ملعب "ستامفورد بريدج" بالعاصمة لندن.

المصدر: RT