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شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى "الذئاب"

الرياضة

شاهد.. هدف محمد صلاح في مرمى
AP Jon Super
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سجل النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، هدفا جميلا في شباك ضيفه وولفرهامبتون (2-2)، مساء اليوم السبت، ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتلقى محمد صلاح كرة من المدافع توتي عن طريق الخطأ، وروضها المصري بمهارة قبل الدوران والتسديد في الشباك، محرزا هدف التقدم الثاني "للريدز" بحلول الدقيقة 52، بينما سجل زميله المهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة "عالطاير".

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في المقابل، سجل هدفي الضيوف كل من اللاعبين، البرتغالي غونزالو جيديش، والكوري الجنوبي هوانغ هي تشان، في الدقيقتين (26، 67) على الترتيب من زمن اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "أنفيلد".

وسيلتقي الفريقان في مباراة إعادة لتحديد هوية المتأهل إلى الدور الرابع للمسابقة الأعرق في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن فريق ليفربول يحمل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد أن فاز به في العام الماضي، لأول مرة منذ عام 2006، وللمرة الثامنة في تاريخه.

المصدر: RT 

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