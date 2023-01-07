"غلطة الشاطر بألف".. حارس مرمى ليفربول يهدي هدفا للخصم (فيديو)

ارتكب البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول، خطأ قاتلا خلال مباراته أمام ضيفه وولفرهامبتون، مساء اليوم السبت، ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وأهدى أليسون كرة بعد هفوة قاتلة للمهاجم البرتغالي غونزالو غيديش الذي وضعها بكل سرور في شباك "الريدز" عند الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول للقاء بينهما على ملعب "أنفيلد".

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يذكر أن فريق ليفربول يحمل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد أن فاز به في العام الماضي، لأول مرة منذ عام 2006، وللمرة الثامنة في تاريخه.

وجاء تتويج فريق ليفربول بلقب بطل المسابقة الأعرق في التاريخ، على حساب تشيلسي إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (6-5) في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء يوم السبت 14 مايو 2022، على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

المصدر: RT