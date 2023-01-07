"يتناول الكحول".. دي خيا يتعرض لسخرية كبيرة بسبب خطأ كوميدي (فيديو)

تعرض الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد، لسخرية كبيرة، بعد ارتكابه خطأ قاتلا خلال مباراته أمام ضيفه إيفرتون (3-1) ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وارتكب دي خيا خطأ "كوميديا" كبيرا، أسفر عن هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول للقاء الذي جمعهما مساء أمس الجمعة، على ملعب "أولد ترافود"، وذلك ضمن الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ولكن لحسن حظ ديفيد دي خيا فقد تمكن فريق "الشياطين الحمر" من الفوز والتأهل إلى الدور الرابع للمسابقة.

وسخر روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، أثناء تحليل المباراة عبر شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، من خطأ دي خيا "الكوميدي"، بقوله: "من الواضح أنه تناول بعض المشروبات الكحولية قبل المباراة".

كما تعرض دي خيا لموجة من السخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب هذا الخطأ الفادح.

المصدر: وكالات