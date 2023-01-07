 
مباشر

شاهد.. هدف الأمير هاري في كأس الاتحاد الإنجليزي

الرياضة

شاهد.. هدف الأمير هاري في كأس الاتحاد الإنجليزي
AP Kin Cheung
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uijd

تأهل فريق توتنهام هوتسبير إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه بورتسموث، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للنجم هاري كين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد عند الدقيقة 50 من زمن اللقاء، على ملعب "توتنهام" في العاصمة لندن.

إقرأ المزيد
"يتناول الكحول".. دي خيا يتعرض لسخرية كبيرة بسبب خطأ كوميدي (فيديو)

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا