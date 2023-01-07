شاهد.. هدف الأمير هاري في كأس الاتحاد الإنجليزي
AP Kin Cheung
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تأهل فريق توتنهام هوتسبير إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب ضيفه بورتسموث، إثر فوزه عليه بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.
ويدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للنجم هاري كين الذي أحرز هدف الفوز الوحيد عند الدقيقة 50 من زمن اللقاء، على ملعب "توتنهام" في العاصمة لندن.
Simply 𝘀𝘂𝗯𝗹𝗶𝗺𝗲, @HKane 😮💨@SpursOfficial#EmiratesFACuppic.twitter.com/aamAMdtOtL— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 7, 2023
المصدر: RT