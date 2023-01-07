النصر يتخلص من أبو بكر من أجل رونالدو

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، أن إدارة النصر السعودي استغنت عن خدمات مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر، وسجلت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مكانه في قائمة الفريق رسميا.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية: "أن إدارة نادي النصر استغنت عن أحد محترفي الفريق الأجانب وهو فينسنت أبوبكر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لاكتمال عدد الأجانب الـ8، من أجل تسجيل البرتغالي كريستيانو رونالدو في قائمة "العالمي".

وأضافت الرياضية، أنه تمت مخالصة فينسنت أبوبكر أمس الجمعة قبل مباراة النصر أمام الطائي، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي.

وأضافت الصحيفة أن أولى مباريات رونالدو مع النصر، ستكون المواجهة المقررة أمام الاتفاق يوم الأحد 22 يناير الجاري، على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن الجولة بعد المقبلة من الدوري.

وكان رونالدو تعرض لعقوبة الإيقاف لمباراتين، على خلفية تحطيم هاتف لمشجع لفريق إيفرتون، عندما كان (رونالدو) يمثل مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بينما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن فينسنت أبوبكر يمتلك عرضين أحدهما من مانشستر يونايتد، والآخر من نادي فنربخشة التركي، ومن المحتمل أن يغادر فينسنت أبوبكر إلى النادي الإنجليزي، لقوة العرض ورغبة النادي في كسب خدمات اللاعب.

وكان عقد أبو بكر مع النصر من المفترض أن ينتهي في يونيو 2024، علما بأنه انضم إليه في صيف 2021 قادما من بشكتاش التركي.

وخاض فينسنت أبوبكر (30 عاما) مع النصر 24 مباراة الموسم الماضي، وسجل خلالها 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم مع "العالمي" في 11 مباراة، أحرز خلالها 4 أهداف، وصنع هدفا واحدا.

المصدر: وسائل إعلام