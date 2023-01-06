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رونالدو يلتقي بقارئ القرآن في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 (صورة + فيديو)

الرياضة

رونالدو يلتقي بقارئ القرآن في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 (صورة + فيديو)
AFP
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التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمشجع القطري غانم المفتاح، قارئ القرآن في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" مساء يوم الجمعة، على هامش مباراة النصر مع الطائي.

ونشر غانم المفتاح صورة تجمعه مع رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عقب مباراة النصر والطائي (2-0)، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

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وتابع النجم كريستيانو رونالدو، مواجهة فريقه الجديد النصر من مدرجات ملعب "مرسول بارك"، وذلك من أجل دعم زملائه أمام فريق الطائي.

يذكر أن المنتخب البرتغالي خرج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، على يد نظيره المغربي إثر هزيمته أمامه بهدف وحيد. 

المصدر: "twitter/g_almuftah" 

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