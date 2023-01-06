رونالدو يلتقي بقارئ القرآن في حفل افتتاح مونديال قطر 2022 (صورة + فيديو)

التقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمشجع القطري غانم المفتاح، قارئ القرآن في حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022" مساء يوم الجمعة، على هامش مباراة النصر مع الطائي.

ونشر غانم المفتاح صورة تجمعه مع رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، عقب مباراة النصر والطائي (2-0)، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

نورتنا يا غانم 💛🙏 pic.twitter.com/w0qUsntxzI — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 6, 2023

مع أخي الغالي سعادة الشيخ عبدالله بن مشعل بن حمد آل ثاني في استاد مرسول بارك لحضور مباراة النصر /الطائي كل المحبة والشكر والتقدير لرئيس النادي العم الفاضل مسلي آل معمر وإدارة النادي وجميع أهلي في المملكة العربية السعودية أهل الكرم والرقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الله يسعدكم pic.twitter.com/69irgaLljg — غانم المفتاح | Ghanim Al-Muftah (@g_almuftah) January 6, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وتابع النجم كريستيانو رونالدو، مواجهة فريقه الجديد النصر من مدرجات ملعب "مرسول بارك"، وذلك من أجل دعم زملائه أمام فريق الطائي.

يذكر أن المنتخب البرتغالي خرج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، على يد نظيره المغربي إثر هزيمته أمامه بهدف وحيد.

المصدر: "twitter/g_almuftah"