النصر يكرم وفادة الطائي بحضور رونالدو (فيديو)

كرم نادي النصر وفادة ضيفه الطائي (2-0) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي لكرة القدم، بوجود نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويدين النصر بالفضل في انتصاره للاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (42 و48) من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، أمام أنظار كريستيانو رونالدو.

🅰️ أوسبينا

⚽ تاليسكا

🎥 الهدف الثاني للنصر



#️⃣ #النصر_الطائيpic.twitter.com/6nFfDabTlf — دوري روشن السعودي (@SPL) January 6, 2023

وتابع رونالدو، الذي وقع على عقد رسمي مع النادي السعودي لغاية 2025، براتب سنوي يقدر بنحو 200 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية، هذه المباراة من المقصورة الرئيسية للضيوف.

وأثير الكثير من التكهنات حول عدم إمكانية مشاركة رونالدو أمام الطائي، لأسباب مختلفة متعلقة بوصول البطاقة الدولية للنجم البرتغالي، وعقوبة الإيقاف المفروضة عليه لمدة مباراتين من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، على خلفية تحطيمه لهاتف بين يدي طفل من مشجعي إيفرتون، في أبريل الماضي، عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، إضافة إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب في نادي النصر.

وحقق نادي النصر انتصاره الثاني على التوالي، ورفع رصيده إلى 26 نقطة، مبتعدا في صدارة دوري روشن السعودي، بفارق أربع نقاط، عن فريق الشباب الذي لعب مباراة أقل.

المصدر: وكالات