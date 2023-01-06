شاهد.. رد فعل رونالدو على هدف النصر "العالمي"

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه الجديد النصر أمام ضيفه الطائي (2-0) التي جمعتهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورصدت عدسات الكاميرات رونالدو وهو يتابع المباراة من مقصورة كبار الشخصيات في ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ويصفق لزميله البرازيلي أندرسون تاليسكا عندما أحرز الهدف الأول "للعالمي" في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

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ووقع رونالدو على عقد رسمي مع نادي النصر حتى صيف 2025، براتب سنوي يقدر بنحو 200 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية، هذه المباراة من المقصورة الرئيسية للضيوف.

المصدر: RT