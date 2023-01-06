 
مباشر

شاهد.. رد فعل رونالدو على هدف النصر "العالمي"

الرياضة

شاهد.. رد فعل رونالدو على هدف النصر
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uie4

غاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه الجديد النصر أمام ضيفه الطائي (2-0) التي جمعتهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

ورصدت عدسات الكاميرات رونالدو وهو يتابع المباراة من مقصورة كبار الشخصيات في ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، ويصفق لزميله البرازيلي أندرسون تاليسكا عندما أحرز الهدف الأول "للعالمي" في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول.

إقرأ المزيد
النصر يكرم وفادة الطائي بحضور رونالدو (فيديو)
النصر يكرم وفادة الطائي بحضور رونالدو (فيديو)
إقرأ المزيد
مفاجأة.. غياب رونالدو عن مباراة النصر ضد الطائي
مفاجأة.. غياب رونالدو عن مباراة النصر ضد الطائي

ووقع رونالدو على عقد رسمي مع نادي النصر حتى صيف 2025، براتب سنوي يقدر بنحو 200 مليون يورو وفقا لتقارير صحفية، هذه المباراة من المقصورة الرئيسية للضيوف.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا