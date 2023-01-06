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مفاجأة.. غياب رونالدو عن مباراة النصر ضد الطائي

الرياضة

مفاجأة.. غياب رونالدو عن مباراة النصر ضد الطائي
twitter/AlNassrFC_EN
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تأجل الظهور الرسمي الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقميص ناديه الجديد النصر السعودي، لأسباب مختلفة منها تعرضه لعقوبة الإيقاف مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وأثير الكثير من التكهنات حول إمكانية مشاركة رونالدو أمام الطائي، لأسباب مختلفة متعلقة بوصول البطاقة الدولية للنجم البرتغالي، وعقوبة الإيقاف المفروضة عليه لمدة مباراتين من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، على خلفية تحطيمه لهاتف بين يدي طفل من مشجعي إيفرتون، في أبريل الماضي، عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد، إضافة إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب في نادي النصر.

ويواجه نادي النصر ضيفه الطائي مساء اليوم الجمعة، على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض، ضمن الجولة 12 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

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وتأجلت المباراة من مساء أمس الخميس، بسبب حدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب "مرسول بارك" بعد هطول أمطار غزيرة.

ويتصدر نادي النصر قائمة دوري روشن السعودي لكرة القدم برصيد 26 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على كل من الشباب والهلال.

المصدر: وكالات

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