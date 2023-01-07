"على دراجة هوائية".. رونالدو يتفاعل مع هدف النصر بعد مغادرة المدرجات (فيديو)

تفاعل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عبر شاشة التلفاز مع هدف ناديه الجديد النصر السعودي، في مرمى ضيفه الطائي، ذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري روشن للمحترفين لكرة القدم.

ونشر نادي النصر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تويتر"، يظهر فيه رونالدو يتدرب على دراجة هوائية ثابتة، ويصفق بعد تسجيل زميله البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثاني لناديه عند الدقيقة 47 من زمن اللقاء.

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وغادر رونالدو مقصورة كبار الشخصيات في ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض، بعد نهائية الشوط الأول، حيث رصدت عدسات الكاميرات "صاروخ ماديرا" وهو يتابع المباراة من المدرجات ويحتفل بالهدف الأول لزميله أندرسون تاليسكا الذي سجله في الدقيقة 42.

ومن المنتظر أن يظهر كريستيانو رونالدو لأول مرة بقميص النصر في مباراته أمام ضيفه الاتفاق، يوم الأحد 22 يناير الجاري، بعد تطبيق عقوبة إيقافه لمباراتين، والتي فرضها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في نوفمبر 2022، على خلفيه تحطيمه هاتف أحد مشجعي نادي إيفرتون من يديه، غضبا من ناديه السابق، مانشستر يونايتد.

المصدر: RT