رونالدو يرتكب خطأ جغرافيا أثناء المؤتمر الصحفي مع النصر (فيديو)

ارتكب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خطأ غريبا طريفا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء يوم الثلاثاء، لتقديمه كلاعب جديد في نادي النصر السعودي لكرة القدم.

ووصل رونالدو مع عائلته إلى السعودية مساء الاثنين الماضي، وخضع للكشف الطبي في العاصمة الرياض يوم الثلاثاء، قبل تقديمه مع عائلته في حفل كبير بملعب "مرسول بارك" وسط حضور جماهيري غفير.

وقال رونالدو في حديثه إلى وسائل الإعلام، قبل الحفل: "كرة القدم تتطور بشكل مختلف، بالنسبة لي هذه ليست نهاية مسيرتي بانتقالي إلى جنوب إفريقيا".

🎥 || @Cristiano talks about how difficult the Saudi League 🇸🇦 pic.twitter.com/aeAuG7Zeu9 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 3, 2023

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كما كشف رونالدو في المؤتمر الصحفي أنه كانت لديه "العديد من الفرص" للانضمام إلى أندية في أوروبا وأمريكا الجنوبية قبل صفقة انتقاله الضخمة إلى النصر".

وأعلن النصر تعاقده مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، عقب مقابلة إعلامية مع بيرس مورغان انتقد فيها النادي الإنجليزي.

ووقع رونالدو (37 عاما) على عقود انتقاله إلى النصر حتى عام 2025، في صفقة قياسية سيتقاضى من خلالها راتبا سنويا قدره 200 مليون يورو، ليكون اللاعب صاحب العقد الأعلى في تاريخ كرة القدم.

المصدر: وكالات