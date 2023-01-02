رونالدو يبدأ رحلة النصر برسالة مقتضبة (فيديو)

بدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رحلته إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدا للانضمام بشكل رسمي لصفوف نادي النصر لكرة القدم.

وكان النصر قد أعلن بشكل رسمي اتفاقه مع رونالدو يوم الجمعة الماضي، على الانتقال لصفوف النادي السعودي حتى صيف 2025.

ونشر رونالدو فيديو قصير عبر خاصية "الاستوري" على موقع "إنستغرام"، وجه من خلاله رسالة قصيرة لجماهير النصر من الطائرة، قال فيها: "مرحبا يا شباب، أراكم في القريب العاجل".

وسيصل رونالدو إلى العاصمة السعودية، رفقته صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، التي نشرت هي الأخرى صورة لها من نفس الطائرة الخاصة التي تقل الدون.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وينتظر وصول رونالدو إلى مطار الملك خالد على متن طائرة خاصة عند الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أنه سيمنع الاستقبال الجماهيري لكريستيانو رونالدو سواء في المطار أو محيطه.

يذكر أن النصر كشف في بيان رسمي عن إقامة حفل استقبال ضخم للنجم البرتغالي غدا الثلاثاء، وذلك في ملعب "مرسول بارك" بحضور الجماهير ولاعبي الفريق.

المصدر: وسائل إعلام