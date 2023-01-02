شاهد.. لحظة وصول كريستيانو رونالدو مع جورجينا إلى السعودية

حطت الطائرة الخاصة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، مساء يوم الاثنين، في مطار الملك خالد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض، التي كانت تقله رفقة عائلته وبعض المقربين منه.

ووقع كريستيانو رونالدو يوم الجمعة الماضي، عقدا لمدة عامين ونصف مع نادي النصر السعودي لكرة القدم، سيحصل بموجبه على مبلغ 200 مليون يورو سنويا، بحسب ما نشرت الصحافة العالمية.

واصطحب رونالدو في رحلته إلى السعودية وفدا يضم أسرته بجانب مجموعة من مستشاريه الماليين والقانونيين.

#عاجل|

لقطات خاصة بـ"الرياضية" من وصول الأسطورة البرتغالية #كريستيانو_رونالدو لاعب #النصر والوفد المرافق له إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض pic.twitter.com/b0l6dNQPop — الرياضية - عاجل (@ariyadhiah_br) January 2, 2023

وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى أنه سيحظر الحضور الجماهيري لاستقبال رونالدو سواء في المطار أو محيطه، لكن هذا لم يمنع عشاق الدون الذين كانوا على علم بموعد وصوله من الحضور.

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ويحضر نادي النصر إلى إقامة حفل استقبال كبير للدون في الرياض، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في ملعب الفريق "مرسول بارك"، وسيشهد إلقاء اللاعب لكلمة قصيرة.

وتدرس إدارة نادي النصر نقل مران الفريق المقرر له الثلاثاء، في ملعب "مرسول بارك" على عكس المعتاد، وذلك لتمكين جمهور الفريق من مشاهدة رونالدو.

وفك رونالدو عقده مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي، بالتراضي.

يذكر أن نادي النصر يحتل صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 26 نقطة بعد مرور 11 جولة من المنافسة.

المصدر: وسائل إعلام