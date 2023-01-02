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العراق.. حملة "بحوش" تكشف حقيقة أنباء حضور كاظم الساهر حفل افتتاح "خليجي 25"

الرياضة

العراق.. حملة
Legion-Media
الفنان العراقي كاظم الساهر
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تضاربت الأنباء حول حضور الفنان العربي كاظم الساهر لحفل افتتاح بطولة "كأس الخليج العربي 25" التي ستقام في محافظة البصرة العراقية في السادس من الشهر الحالي.

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني خبر حضوره عبر حسابه على "تويتر" قبل أن يحذف تغريدته، ومثله فعل الاتحاد العراقي لكرة القدم ثم حذفها بسبب عدم تأكدهم من حضور الساهر.

وذكرت حملة "بحوش عن الحقيقة" أن "حسابات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت معلومات تفيد بأن الفنان العراقي كاظم الساهر سيحيي حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة".

وأضافت الحملة أن "فريق بحوش عن الحقيقة، حقق بشأن المعلومات المنتشرة في الموقع الرسمي للساهر وفي حساباته على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يجد ما يثبت التصريحات".

وأشارت إلى أن "حضور الساهر لحفل افتتاح كأس خليجي 25 في البصرة لم يتأكد حتى اللحظة، على عكس ما ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن المرصد العراقي لحقوق الإنسان كان أطلق العام الماضي حملة "بحوش" للتحقق من المحتوى المعلوماتي المنتشر ومحاربة المعلومات المضللة.

المصدر: RT

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