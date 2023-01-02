العراق.. حملة "بحوش" تكشف حقيقة أنباء حضور كاظم الساهر حفل افتتاح "خليجي 25"

تضاربت الأنباء حول حضور الفنان العربي كاظم الساهر لحفل افتتاح بطولة "كأس الخليج العربي 25" التي ستقام في محافظة البصرة العراقية في السادس من الشهر الحالي.

وأعلن محافظ البصرة أسعد العيداني خبر حضوره عبر حسابه على "تويتر" قبل أن يحذف تغريدته، ومثله فعل الاتحاد العراقي لكرة القدم ثم حذفها بسبب عدم تأكدهم من حضور الساهر.

الاتحاد العراقي لكرة القدم @IRAQFA، يحذف خبر حضور كاظم الساهر لبطولة خليجي ٢٥ من حسابه على فيسبوك.#بحوش لا يخدعوك pic.twitter.com/U0o8FMabdi — بَحّوش عن الحقيقة- BAHWISH (@BAHWISHIOHR) January 2, 2023

وذكرت حملة "بحوش عن الحقيقة" أن "حسابات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت معلومات تفيد بأن الفنان العراقي كاظم الساهر سيحيي حفل افتتاح بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة".

وأضافت الحملة أن "فريق بحوش عن الحقيقة، حقق بشأن المعلومات المنتشرة في الموقع الرسمي للساهر وفي حساباته على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يجد ما يثبت التصريحات".

وأشارت إلى أن "حضور الساهر لحفل افتتاح كأس خليجي 25 في البصرة لم يتأكد حتى اللحظة، على عكس ما ينتشر في مواقع التواصل الاجتماعي".

يذكر أن المرصد العراقي لحقوق الإنسان كان أطلق العام الماضي حملة "بحوش" للتحقق من المحتوى المعلوماتي المنتشر ومحاربة المعلومات المضللة.

المصدر: RT