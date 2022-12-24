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مصر.. إصابة كبير مشجعي الاتحاد السكندري عادل شكل بجروح بليغة جراء سقوط المدرج خلال سوبر السلة (صور)

الرياضة

مصر.. إصابة كبير مشجعي الاتحاد السكندري عادل شكل بجروح بليغة جراء سقوط المدرج خلال سوبر السلة (صور)
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انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية صور تظهر إصابة مشهور مواقع التواصل وكبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري عادل شكل نتيجة سقوط مدرج مباراة الأهلي والاتحاد.

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وبحسب "القاهرة 24"، فقد أصيب عادل شكل في حادث سقوط مدرج مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي تجمع بين الفريقين في إطار كأس السوبر المصري لكرة السلة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر لحظة نقل عادل شكل إلى المستشفى لعلاجه.

مصر.. إصابة كبير مشجعي الاتحاد السكندري عادل شكل بجروح بليغة جراء سقوط المدرج خلال سوبر السلة (صور)
مصر.. إصابة كبير مشجعي الاتحاد السكندري عادل شكل بجروح بليغة جراء سقوط المدرج خلال سوبر السلة (صور)

يذكر أنه أثناء المباراة سقط مدرج جمهور الاتحاد السكندري، وأصيب جراء الحادث نحو 27 شخصا، بينهم حالة خطيرة، وتم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

المصدر: "القاهرة 24"

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