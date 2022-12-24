وسائل إعلام مصرية: جرحى في سقوط مدرج بقاعة حسن مصطفى خلال مباراة سوبر السلة

أفادت وسائل اعلام مصرية بوقوع إصابات بين جماهير مباراة السوبر لكرة السلة بين فريقي الأهلي والاتحاد المقامة في قاعة حسن مصطفى بعد سقوط مدرج القاعة.

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وأكد موقع "القاهرة 24" إصابة بعض الجمهور الموجود أثناء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، التي تجمع بين الفريقين في إطار كأس السوبر المصري لكرة السلة، حيث انهار جمهور الاتحاد السكندري بعد سقوط المدرج عليهم بشكل مفاجئ، أثناء استغاثات من جانب المشجعين مطالبين الحضور بضرورة إحضار الإسعاف على وجه السرعة.

ووثقت الكاميرات سقوط مدرج تجاه مقاعد جمهور الاتحاد السكندري، وسط محاولة بعض من الحضور إنقاذ الموقف ومحاولة إبعاد الجمهور المتواجد في نفس مكان سقوط المدرج.

كما أسفر سقوط المدرج عن وقوع نحو 27 إصابة، منها حالة واحدة خطرة، وفق "القاهرة 24".

إصابات بين جماهير الاتحاد السكندري، نتجت عن سقوط المدرج بشكل مفاجئ على الجماهير أثناء مؤازرتهم لزعيم الثغر.

وعمل الجهاز الطبي لفريقي الأهلي والاتحاد السكندري، على الصعود إلى مدرجات صالة حسن مصطفى، من أجل تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين عقب سقوط الحاجز الحديدي.

ووصلت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، إلى الفترة الثالثة من المواجهة، وتشير النتيجة إلى 67 - 45 لصالح زعيم الثغر.

كما تقرر إلغاء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بعدما توقفت في الثواني الأخيرة من الفترة الثالثة، عقب الحادث، وجاء قرار إلغاء المباراة بعد رفض لاعبي الفريقين استكمالها.

المصدر: "القاهرة 24"