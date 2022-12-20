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حالة وحيدة تعيد بنزيما لمنتخب فرنسا

الرياضة

حالة وحيدة تعيد بنزيما لمنتخب فرنسا
AP
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كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة بشأن الاعتزال الدولي لكريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وكتب بنزيما، أمس الاثنين، عبر حسابه على "تويتر": "لقد بذلت جهدي، هناك أخطاء تم ارتكابها حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك.. لقد كتبت قصتي.. وقصتنا انتهت الآن".

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واتهمت الصحف الإسبانية، المدرب ديدييه ديشامب بإقصاء بنزيما من المونديال، وأنه تسرع في قرار استبعاد اللاعب من معسكر فرنسا قبل البطولة.

لكن صحيفة "الديلي ميل" أكدت أن بنزيما مستعد للتراجع عن قرار اعتزال اللعب الدولي، إذا تولى زين الدين زيدان، المسؤولية الفنية لمنتخب فرنسا، بدلا من ديشامب.

وأشارت إلى أن مستقبل ديشامب سيتحدد في الأسابيع المقبلة، عقب اجتماع مرتقب مع رئيس الاتحاد الفرنسي نويل لو جريت، في شهر يناير المقبل.

وفشل منتخب فرنسا في الدفاع عن لقب كأس العالم الذي توج به في روسيا 2018، وخسر نهائي نسخة 2022 بركلات الترجيح أمام الأرجنتين بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3.

المصدر: "وسائل إعلام"

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