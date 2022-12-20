استقبال مهيب.. ولاعبو المنتخب الفرنسي يلتزمون الصمت

حطت طائرة منتخب فرنسا، وصيف بطل العالم، في العاصمة باريس، وذلك بعد يوم واحد من الخسارة الدراماتيكية، في المواجهة النهائية لمونديال قطر 2022، أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.

وكانت عشرات الحافلات المتوقفة، تنتظر اللاعبين والعاملين الفنيين والإداريين، لنقلهم إلى ساحة الكونكورد في باريس، حيث سيكون في استقبالهم العديد من المشجعين.

وفي توجه جماعي، لم يرغب أي من لاعبي "الديوك" في التحدث أمام حشد من الصحفيين الموجودين على المدرج.

وملأ المشجعون ساحة الكونكورد في وسط باريس للترحيب بلاعبي منتخب "الديوك" الذين انتقلوا مباشرة من المطار بعد وصولهم من قطر.



وقال مراسلو وكالة "فرانس برس" إنهم ظهروا على شرفة فندق "كريون" المطل على الساحة وسط ترحيب حار.

France was greeted back home with loud cheers from their fans in the streets 🇫🇷❤️



(Via @equipedefrance) pic.twitter.com/42KUb7HS6V — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 19, 2022

إقرأ المزيد

وخسر المنتخب الفرنسي المباراة النهائية أمام الأرجنتين 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3، في مباراة مجنونة وحماسية.

وأهدرت فرنسا فرصة تاريخية لإحراز اللقب للمرة الثانية تواليا، بعدما توجت في مونديال روسيا 2018.

المصدر: "وكالات"