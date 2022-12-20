شاهد ميسي يرفع كأس العالم على أرض بلاده.. واحتفالات جماهيرية ضخمة في بوينس آيرس

هبطت طائرة منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2022 في مطار العاصمة بوينس آيرس عائدة من قطر صباح اليوم الثلاثاء.

وكان ميسي الذي سجل هدفين خلال مباراة النهائي، هو أول لاعب ينزل من الطائرة حاملا كأس البطولة وبعده مباشرة مدرب المنتخب ليونيل سكالوني.

بعدهما نزل المهاجم جوليان ألفاريز الذي سجل أربعة أهداف خلال مونديال قطر. ووضعت صورة لميسي على ذيل الطائرة مع عبارة "فريق واحد، بلد واحد، حلم واحد".

ونزل اللاعبون من الطائرة وشقوا طريقهم على سجادة حمراء وصولا إلى حافلة مكشوفة على وقع أغنية "Muchachos" الخاصة بهم لكأس العالم التي أدتها فرقة لا موسكا. وغادرت الحافلة بعيد ذلك الى مجمع تدريب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قرب المطار.

Leo Messi brought the #FIFAWorldCup home as promised! ❤️



pic.twitter.com/8emfhFfoHl — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) December 20, 2022

في مشهد مهيب تجمع فيه الآلاف من الشعب الأرجنتيني للاحتفال بالبطولة الأهم في العالم.

وكان في استقبال البعثة، حافلة مخصصة ومكشوفة تقلهم للحتفاء بهم في شوارع العاصمة، وحرص نجوم المنتخب الأرجنتيني على ترديد أهازيج "التانغو" وسط فرحة عارمة.

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وسبق وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن المنتخب سيحتفل بفوزه بلقب كأس العالم على حساب فرنسا اليوم الثلاثاء في نصب أوبيليسكو، حيث جرى العرف الاحتفال بالإنجازات الرياضية.

وكتب الاتحاد عبر "تويتر": "سيغادر بطل العالم ظهر الثلاثاء باتجاه أوبيليسكو للاحتفال بلقب كأس العالم مع الجماهير".

وأعلنت الحكومة الأرجنتينية منح إجازة رسمية الثلاثاء حتى يتسنى للبلاد بأكملها "التعبير عن سعادتها الكبيرة بفوز المنتخب الوطني بكأس العالم".

وكتب رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا عبر "تويتر": "ها نحن قادمون يا أرجنتين".

وتغلبت الأرجنتين 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3، فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم.

وقال ليونيل ميسي: "أريد أن أكون في الأرجنتين لأرى الاحتفالات الجنونية. أريدهم أن ينتظروني، لا يسعني الانتظار للذهاب إلى هناك والاستمتاع باللقب معهم".

المصدر: "وكالات"