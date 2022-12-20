تكريم برازيلي فريد من نوعه لميسي

قررت هيئة الرقابة على الرياضة في ولاية ريو دي جانيرو، دعوة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتخليد قدمه في ممشى المشاهير مثل النجوم السابقين الذين قادوا منتخباتهم للتتويج بلقب كأس العالم.

وقاد ميسي منتخب الأرجنتين، لتحقيق ثالث لقب لها في تاريخها وأول لقب للنجم الأرجنتيني، بعد فوز التانغو على فرنسا بنهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بركلات الجزاء الترجيحية.

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وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب عن جدارة، ويعتبر هذا المونديال هو الأخير لميسي الذي أكد استمراره في المنتخب لكنه لن يتواجد في نسخة 2026.

وسيكون ميسي ثامن أجنبي يخلد قدميه في ملعب "الماراكانا" ووصلت دعوة رسمية إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الاثنين داعية ميسي إلى ترك قدميه في الملعب.

وإذا وافق ميسي فسيكون أول أرجنتيني يسجل قدميه بهذا الممشى.

وقال رئيس هيئة الرقابة أدريانو سانتوس: "بعد كل ما أظهره النجم ميسي في كرة القدم العالمية سيكون شرفا للملعب أن يقف على قدمه".

وتابع: "أظهر ليونيل ميسي بالفعل أهميته داخل وخارج الملعب إنه لاعب كان على أعلى مستوى في تاريخ كرة القدم لسنوات وانتصار كأس العالم هذا هو مجرد تتويج لمسيرة جميلة ومنتصرة ومن العدل أن يكرم بعد كل شيء، ميسي عبقري".

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يتلقى فيها النجم الأرجنتيني الدعوة بعد عام 2019 خلال مسابقة كوبا أمريكا في البرازيل، ولكن لم يتم الأمر.

ويوجد سبعة لاعبين أجانب فقط على ممشى المشاهير في ماراكانا وهم "الأوروغوياني ألسيدس جيجيا، (الجلاد البرازيلي في كأس العالم 1950)، التشيلي إلياس فيغيروا، (معبود إنترناسيونال)، رومريتو باراوجاي، (معشوق فلومينينسي(، الصربي بيتكوفيتش، (مع مروره عبر العديد من الأندية في البرازيل ومعبود فلامنغو)، البرتغالي أوزيبيو، الألماني فرانز بيكنباور، والأوروغوياني لوكو أبرو، (نجم بوتافوغو)".

المصدر: "وكالات"