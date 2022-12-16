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مونديال قطر 2022.. خطيب جامع يعلق على صور سجود منتخب المغرب

الرياضة

مونديال قطر 2022.. خطيب جامع يعلق على صور سجود منتخب المغرب
AFP KARIM JAAFAR
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علق خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، وسيم يوسف، على صور لسجود لاعبي منتخب المغرب بعد المباريات في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ونشر وسيم يوسف صورة للاعبي منتخب المغرب عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، وعلق عليها، قائلا: "أُشهد الله العظيم أنكم يا أسود الأطلس ويا أبطال المغرب

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كنتم فخرا للعرب ولإفريقيا وللأمازيغ ..

أشهد الله أنكم كنتم أعظم درس للعالم ببركم لأمهاتكم..

وأعظم رسالة لديننا الحنيف..

كنتم رسالة مشرفة لنا جميعا..

يا أبطال..

من حق كل مغربي وعربي وإفريقي وأمازيغي أن يفتخر بكم".

كما نشر مقطع فيديو على صفحته حول احتفال اللاعب المغربي سفيان بوفال مع والدته بالفوز على البرتغال، وأرفقه بـ"تغريدة" جاء فيها: "المغرب_فرنسا

شعب أذهل العالم بقوته و كيفية بره بأمه .. تحية لشعب عظيم بار .. اللهم لاتردهم خائبين .. قلوبنا معكم".

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لسجود لاعبي منتخب المغرب بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي (0-2) يوم الأربعاء الماضي، على استاد "البيت" بمدينة الخور، في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022.

ويذكر أن المنتخب المغربي يستعد لمواجهة نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث لبطولة كأس العالم 2022، يوم السبت المقبل، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

المصدر: "twitter/waseem_yousef" 

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