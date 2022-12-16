مونديال قطر 2022.. خطيب جامع يعلق على صور سجود منتخب المغرب

علق خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، وسيم يوسف، على صور لسجود لاعبي منتخب المغرب بعد المباريات في نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

ونشر وسيم يوسف صورة للاعبي منتخب المغرب عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، وعلق عليها، قائلا: "أُشهد الله العظيم أنكم يا أسود الأطلس ويا أبطال المغرب

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كنتم فخرا للعرب ولإفريقيا وللأمازيغ ..

أشهد الله أنكم كنتم أعظم درس للعالم ببركم لأمهاتكم..

وأعظم رسالة لديننا الحنيف..

كنتم رسالة مشرفة لنا جميعا..

يا أبطال..

من حق كل مغربي وعربي وإفريقي وأمازيغي أن يفتخر بكم".

أُشهد الله العظيم أنكم يا #أسود_الأطلس و يا أبطال #المغرب كنتم فخر للعرب و لإفريقيا وللأمازيغ ..

أشهد الله أنكم كنتم أعظم درس للعالم ببركم للأمهاتكم .. وأعظم رسالة لديننا الحنيف ..

كنتم رسالة مشرفة لنا جميعا ،،

يا أبطال ..

من حق كل مغربي و عربي وإفريقي وامازيغي أن يفتخر بكم pic.twitter.com/7HYpxGpjs8 — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) December 15, 2022

كما نشر مقطع فيديو على صفحته حول احتفال اللاعب المغربي سفيان بوفال مع والدته بالفوز على البرتغال، وأرفقه بـ"تغريدة" جاء فيها: "المغرب_فرنسا

شعب أذهل العالم بقوته و كيفية بره بأمه .. تحية لشعب عظيم بار .. اللهم لاتردهم خائبين .. قلوبنا معكم".

#المغرب_فرنسا

شعب أذهل العالم بقوته و كيفية بره بأمه .. تحية لشعب عظيم بار .. اللهم لاتردهم خائبين .. قلوبنا معكم pic.twitter.com/wTPKXflyiH — Dr. Waseem Yousef (@waseem_yousef) December 14, 2022

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لسجود لاعبي منتخب المغرب بعد خسارتهم أمام المنتخب الفرنسي (0-2) يوم الأربعاء الماضي، على استاد "البيت" بمدينة الخور، في الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022.

ويذكر أن المنتخب المغربي يستعد لمواجهة نظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث لبطولة كأس العالم 2022، يوم السبت المقبل، على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

المصدر: "twitter/waseem_yousef"