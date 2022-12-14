"معا أم ليو؟".. كلمة عربية تثير الجدل على كرة "الحلم".. صورة

أثارت الكرة الرسمية الجديدة للدور نصف النهائي ونهائي كأس العالم قطر 2022، التي كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتحمل اسم "الحلم"، وتحل محل "الرحلة"، الكثير من الجدل.

فقد لاحظ متابعو الساحرة المستديرة اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مكتوبا على كرة "أديداس" الرسمية للدور قبل النهائي والنهائي لكأس العالم 2022.

ووفقا لمجلة "فور فور تو"، فإنه بالنظر عن قرب إلى الكرة الجديدة لكأس العالم، سيظهر اسم ليونيل ميسي مكتوبا عليها، بوجود كلمة "ليو" في أحد المثلثات، غير أن ذلك كان صدفة.

وأضافت المجلة أن الحرف "L" واضح للغاية، ويبدو أنه ينحني إلى الحرف الصغير "e" قبل الانتهاء بحرف "o"، لتتكون في النهاية كلمة "Leo" باللغة الإنجليزية، وهو اختصار اسم ليونيل ميسي.

ولكن "فور فور تو" أشارت إلى أن الكرة تحتوي على كلمة "معا" مكتوبة بعدة لغات مختلفة، مضيفة أن اللغة الأساسية في قطر هي بالطبع اللغة العربية.

وبالفعل تبدو كلمة "معا" بالخط العربي على الكرة مشابهة لكلمة "Leo" في الإنجليزية.

Globallookpress Rodolfo Buhrer

وأثارت تلك الكلمة العربية الجدل بين الجماهير، خاصة بسبب الإشارة إلى لاعب واحد بعينه على كرة كأس العالم، لتوجه أصابع الاتهام إلى شركة "أديداس" حول مساندتها للأرجنتين في المونديال إلى هذا الحد بسبب أهم نجوم الشركة الألمانية، وهو ميسي.

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وظهرت كرة "الحلم" لأول مرة في مباراة الدور نصف النهائي الأولى بين منتخبي الأرجنتين وكرواتيا (3-0) مساء أمس الثلاثاء، على ملعب لوسيل.

وقدم ليونيل ميسي أداء مذهلا بالكرة الجديدة "الحلم" أمام كرواتيا، حيث سجل هدفا وصنع مثله ليقود منتخب بلاده للفوز بثلاثية نظيفة، ليتأهل منتخب "التانغو" إلى المباراة النهائية وينتظر الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا.

يذكر أن ليونيل ميسي (35 عاما) يقدم مستويات مبهرة في كأس العالم، حيث أسهم في 8 أهداف لمنتخب الأرجنتين في ست مباريات، بواقع تسجيل 5 أهداف وصناعة 3 آخرين، ليتصدر قائمة هدافي مونديال قطر بالتساوي مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

المصدر: وكالات