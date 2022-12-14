مودريتش "الحزين" يعلق على الحكم و"ركلة الجزاء" وميسي

أعرب قائد المنتخب الكرواتي، لوكا مودريتش، عن حزنه لخسارة فريقه أمام الأرجنتين (0-3) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، في الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وقال مودريتش في تصريحات بعد المباراة: "هذا أسوأ حكم رأيته ( الإيطالي دانييلي أورساتو)، لا أقول ذلك لأننا خسرنا لكن هذه هي الحقيقة".

وتابع النجم الكرواتي المخضرم (37 عاما): "كنا الطرف الأفضل في المباراة حتى احتسب الحكم ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الأرجنتين".

وواصل لوكا مودريتش: "أتمنى تتويج ليونيل ميسي بكأس العالم لأنه الأفضل في التاريخ".

وسيكون المنتخب الأرجنتيني في النهائي بانتظار الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء غد الأربعاء، منتخبي فرنسا والمغرب، على استاد "البيت" بمدينة الخور بقطر.

بينما سيكتفي منتخب كرواتيا وصيف بطل مونديال "روسيا 2018"، بالمنافسة على المركز الثالث، مع الخاسر، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

المصدر: RT