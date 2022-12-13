أول تعليق للساحر ميسي بعد قيادة الأرجنتين لنهائي مونديال قطر

أعرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عن سعادته الكبيرة، بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022، مساء يوم الثلاثاء، على حساب نظيره الكرواتي إثر الفوز عليه بثلاثية نظيفة

وقال ميسي في تصريحاته عقب نهاية المباراة: "أشعر بالعديد من الأمور في هذه اللحظة، من الرائع رؤية كل هذا، رؤية هؤلاء الناس وعائلتي خلال مشوار كأس العالم، كان شيء مذهل".

وأضاف ميسي في تصريحاته: "الآن نحن ذاهبون إلى آخر مباراة في كأس العالم، وهو الأمر الذي كنا نريده منذ البداية. نحن نستمتع بكل هذا جميعنا هذه المجموعة رائعة للغاية أتذكر عائلتي في هذه اللحظات، ووصلنا إلى نهائي كأس العالم بالرغم من تعثرنا في البداية".

وواصل:" لا أعرف إذا كان هذا أفضل كأس العالم لي أم لا، ولكني استمتع بهذا منذ مدة طويلة، نحن نثق في أنفسنا كمجموعة، نعرف من نحن ونسأل الناس أن تؤمن بنا".

وأشار: "الأرجنتين مرة أخرى في نهائي كأس العالم، لنستمتع بذلك. لقد مررنا ببعض المواقف الصعبة، ومواقف أخرى جيدة، نحن الآن نختبر شيئا استثنائيا، ونستمتع بهذا الأمر مع الجماهير هنا وفي الأرجنتين، أرى أنه شيء من الجنون".

وأختتم ميسي حديثه، قائلا: "كنا نعرف بأننا لم نكن المرشح الأفضل، ولكننا كنا نعطي كل شيء لدينا، وأظهرنا ذلك مباراة تلو الأخرى".

يذكر أن ليونيل ميسي (35 عاما) أحرز الهدف الأول وصنع الثالث ليقود الأرجنتين للفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة، والتأهل إلى نهائي كأس العالم 2022، وسينتظر الفائز من المغرب وفرنسا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

المصدر: وكالات