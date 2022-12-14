المشجع "المنحوس" يكشف عدد "ضحاياه" والمنتخب الذي سيشجعه في لقاء المغرب وفرنسا؟ (فيديو)

ظهر المشجع العماني محمد الحجري وهو أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في السلطنة، في فيديو طريف عقب مباراة كرواتيا والأرجنتين، أمس الثلاثاء، في نصف نهائي مونديال قطر.

وظهر المشجع، الذي أصبح يعرف بـ"المشجع المنحوس" بعد أن لاحظ متابعوه أنه كلما شجع منتخبا في كأس العالم فإنه يخسر، في مقابلة مع "بي إن سبورتس" عقب نهاية مباراة الأرجنتين وكرواتيا.

والطريف في الأمر، أن محمد الحجري، ظهر في المقابلة وهو يرتدي قميص المنتخب الكرواتي الذي خسر أمام الأرجنتين بثلاثية دون رد في المباراة الأولى للدور نصف النهائي أمس الثلاثاء.

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وخلال المقابلة، قال المراسل للمشجع العماني: "أنت ترتدي زي كرواتيا وكرواتيا خسرت المباراة".

ورد الحجري: "هنا تبدأ القصة، يا أخي كل فريق أشجعه يخسر".

وأضاف: "لا أعلم لماذا، هل هي نحاسة، أم عدم رضى الوالدين، والله أعلم، كل فريق أشجعه يخرج".

وعن المنتخبات التي شجعها وودعت منافسات كأس العالم، قال المشجع العماني: "منتخب كرواتيا هو الضحية التاسعة، في البداية شجعت الأرجنتين وخسرت أمام السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعات، شجعت قطر في الافتتاح وخسرت أمام الإكوادور، شجعت السنغال وخسرت (أمام إنجلترا في ثمن النهائي)، شجعت البرازيل وخسرت أمام كرواتيا (في ربع النهائي)، شجعت كوريا ضد البرازيل (في ثمن النهائي) وخسرت كوريا، شجعت هولندا، والبرتغال، وإسبانيا، واليوم (أمس) كرواتيا وكلها خسرت".

وعن المنتخب الذي سيشجعه في مباراة اليوم بين فرنسا والمغرب، قال الحجري: "أعطوني إجازة" قبل أن يقترب منه بعض المشجعين ويطالبونه بتشجيع فرنسا فرد "إن شاء الله".

المصدر: "بي إن سبورتس"