السعودي الشهراني يظهر في نادي الهلال بعد الإصابة الخطيرة بكأس العالم (صور)

ظهر مدافع المنتخب السعودي، ياسر الشهراني، للمرة الأولى داخل ناديه الهلال منذ تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة السعودية ضد الأرجنتين، في الجولة الأولى من دور مجموعات مونديال قطر 2022.

وتعرض ياسر الشهراني لإصابة خطيرة في الدقائق الأخيرة من مباراة "الأخضر" أمام الأرجنتين (2-1) يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الماضي، بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس، إثر كرة مشتركة، سقط الظهير الأيسر جراء ذلك أرضا غارقا في دمائه، بصورة أفزعت الجماهير.

واضطر الشهراني لمغادرة المونديال، والخضوع لأكثر من عملية جراحية لعلاج آثار التصادم القوي الذي تعرض له.

وبعد أيام من خضوعه لآخر عملية جراحية، قام الشهراني، مساء اليوم الأحد، بزيارة مقر ناديه الهلال.

ونشر الحساب الرسمي للهلال على موقع "تويتر" صورا للشهراني، أثناء زيارته لتدريبات "الزعيم"، وعلق عليها: "الحمد لله على السلامة.. نوّرت النادي يا ياسر، ونتمنى تعافيك سريعا".

ورجح بعض التقارير الصحفية أن يعود ياسر الشهراني إلى الملاعب بداية من الموسم المقبل.

يذكر أن نادي الهلال سيستأنف مبارياته الرسمية يوم الجمعة 16 ديسمبر، بمواجهة نادي الباطن ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

المصدر: "twitter.com/Alhilal_FC "