شبكة "ديفينسا سنترال": ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ياسين بونو

أفادت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، بأن نادي ريال مدريد يدرس فكرة التعاقد مع المغربي ياسين بونو، حارس مرمى منتخب "أسود الأطلس" وفريق إشبيلية، في الصيف المقبل.

وتألق ياسين بونو بشكل ملفت للأنظار في مونديال "قطر 2022"، ونجح في قيادة منتخب المغرب إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

ووفقا لشبكة "ديفينسا سنترال"، فإن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع ياسين بونو لدعم مركز حراسة المرمى في النادي الملكي.

وأشارت الشبكة إلى أن الفريق الملكي ينوي التخلص من حارس المرمى أندريه لونين، ويريد التعاقد مع حارس مميز ليكون البديل الأول للبلجيكي تيبو كورتوا.

وغاب كورتوا لفترة ليست بالقصيرة عن مباريات ريال مدريد هذا الموسم، بسبب الإصابة.

وأوضحت أن ريال مدريد يريد استغلال حاجة إشبيلية لبيع لاعبين وإصلاح الميزانية، عن طريق الضغط لحسم صفقة بونو.

وكشفت أن نادي إشبيلية لا ينوي التخلي عن بونو بأقل من 30 مليون يورو، لكن ريال مدريد لن يوافق على دفع هذا الرقم من أجل حارس بديل.

المصدر: وكالات