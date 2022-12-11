مسعود أوزيل يعلق على إنجاز المغرب التاريخي في كأس العالم 2022

أعرب لاعب منتخب ألمانيا السابق، مسعود أوزيل، عن فخره بتأهل منتخب المغرب إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

وكتب مسعود أوزيل "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيها: "فخور يا له من فريق، يا له من إنجاز للقارة الإفريقية والعالم الإسلامي، من الرائع أن نرى مثل هذه القصص الخيالية لا تزال ممكنة في كرة القدم الحديثة".

وأكد أوزيل أن إنجاز منتخب المغرب: "سيمنح الكثير من الناس الكثير من القوة والأمل".

twitter.com/M10

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وكان مسعود أوزيل قد نشر صورة عبر حسابه من أحد ملاعب قطر، وعلق قائلا: "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم 2022.. شكرا على حسن الضيافة والتنظيم المثالي، يسعدني دائما التواجد هنا. كل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة إن شاء الله نراكم قريبا مرة أخرى".

المصدر: "twitter.com/M10"