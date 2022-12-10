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شاهد.. دموع رونالدو تنهمر لحظة الخروج من الملعب ومونديال قطر 2022

الرياضة

شاهد.. دموع رونالدو تنهمر لحظة الخروج من الملعب ومونديال قطر 2022
AP Thanassis Stavrakis
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تلاشى حلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفوز بلقب بطل كأس العالم لكرة القدم، بعد هزيمة منتخب بلاده أمام المغرب (1-0) مساء اليوم السبت، ضمن ربع نهائي مونديال قطر.

وغادر كريستيانو رونالدو سريعا ملعب "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، لحظة انطلاق صفارة نهاية المباراة معلنة هزيمة منتخب البرتغال، والدموع تنهمر من عينيه في الممر المؤدي إلى غرفة تغيير الملابس.

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وشارك رونالدو (37 عاما) في الدقيقة 51 من زمن الشوط الأول للقاء، بدلا من زميله روبن نيفيش.

المصدر: RT 

مونديال قطر

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