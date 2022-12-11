جورجينا توجه رسالة خاصة لرونالدو بعد "موقعة" المغرب

حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز على توجيه رسالة إلى شريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وخرج منتخب البرتغال من الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على يد نظيره المغربي، إثر هزيمته المفاجئة أمامه بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

وكتبت جورجينا في خاصية "استوري" عبر صفحتها على موقع "إنستغرام": "اليوم قرار صديقك ومدربك كان خاطئا.

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ذلك الصديق الذي طالما مدحته وأظهرت له الاحترام.

لقد رأى كيف تغير كل شيء في المباراة عند مشاركتك، لكن الوقت كان قد فات.

لا يمكن الاستهانة بأعظم لاعب في العالم، فهو أقوى سلاح له.

لا يمكنك الدفاع عن شخص لا يستحق ذلك أيضا.

تعطينا الحياة دروسا.

لقد تعلمنا اليوم أننا لم نخسر".

instagram/georginagio

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وخرج كريستيانو رونالدو (37 عاما) من الملعب بعد انتهاء المباراة وخروج منتخب بلاده، وهو يبكي بحرقة، خاصة وأنه شارك في آخر بطولة لكأس العالم لكرة القدم، خلال مسيرته الاحترافية، وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها "الدون".

المصدر: "instagram/georginagio"