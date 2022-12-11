 
مباشر

جورجينا توجه رسالة خاصة لرونالدو بعد "موقعة" المغرب

الرياضة

جورجينا توجه رسالة خاصة لرونالدو بعد
instagram/georginagio
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uckn

حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز على توجيه رسالة إلى شريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وخرج منتخب البرتغال من الدور قبل النهائي لمونديال قطر 2022، على يد نظيره المغربي، إثر هزيمته المفاجئة أمامه بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

وكتبت جورجينا في خاصية "استوري" عبر صفحتها على موقع "إنستغرام": "اليوم قرار صديقك ومدربك كان خاطئا.

إقرأ المزيد
شاهد.. دموع رونالدو تنهمر لحظة الخروج من الملعب ومونديال قطر 2022
شاهد.. دموع رونالدو تنهمر لحظة الخروج من الملعب ومونديال قطر 2022

ذلك الصديق الذي طالما مدحته وأظهرت له الاحترام.

لقد رأى كيف تغير كل شيء في المباراة عند مشاركتك، لكن الوقت كان قد فات.

لا يمكن الاستهانة بأعظم لاعب في العالم، فهو أقوى سلاح له.

لا يمكنك الدفاع عن شخص لا يستحق ذلك أيضا.

تعطينا الحياة دروسا.

لقد تعلمنا اليوم أننا لم نخسر".

جورجينا توجه رسالة خاصة لرونالدو بعد
instagram/georginagio
إقرأ المزيد
الهولندي تين هاج يتعرض لهجوم بعد تصريحاته عن رونالدو
الهولندي تين هاج يتعرض لهجوم بعد تصريحاته عن رونالدو
إقرأ المزيد
جورجينا تستعرض صورها في الدوحة وتعلق بالعربية
جورجينا تستعرض صورها في الدوحة وتعلق بالعربية

وخرج كريستيانو رونالدو (37 عاما) من الملعب بعد انتهاء المباراة وخروج منتخب بلاده، وهو يبكي بحرقة، خاصة وأنه شارك في آخر بطولة لكأس العالم لكرة القدم، خلال مسيرته الاحترافية، وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها "الدون".

المصدر: "instagram/georginagio" 

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا