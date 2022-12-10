الهولندي تين هاج يتعرض لهجوم بعد تصريحاته عن رونالدو

وصف الصحفي الشهير، بيرس مورغان، المدير الفني لمانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج، بـ"المهرج" عقب تصريحاته الأخيرة عن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو.

وكان مانشستر يونايتد قد فسخ عقد رونالدو بالتراضي، عقب إجراء اللاعب حوارا تلفزيونيا مع مورغان، هاجم خلاله إدارة نادي "الشياطين الحمر" والجهاز الفني السابق والحالي.

وعلق تين هاج مؤخرا على تصريحات "الدون"، قائلا: "كان واضحا تماما بعد المقابلة التلفزيونية أن رونالدو مجبر على المغادرة، لم نكن في حاجة لمناقشة الأمر".

وأضاف: "لا يمكنك قبول ما فعله.. عندما يكون رونالدو في حالة جيدة، يكون لاعبا جيدا، لكنه لم يكن كذلك".

ورد مورغان عبر حسابه في موقع "تويتر" على تين هاج، قائلا: "عندما يكون في حالة جيدة، فهو لاعب جيد.. من الصعب تخيل لماذا شعر رونالدو بعدم الاحترام من قبل هذا المهرج، أليس كذلك؟".

وجلس كريستيانو رونالدو (37 عاما) على دكة البدلاء معظم الوقت مع قدوم تين هاج، حيث فضل الأخير عليه كلا من ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال.

يذكر أن رونالدو يستعد مع منتخب بلاده لمواجهة المغرب اليوم السبت، على استاد "الثمامة" بالعاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر.

المصدر: وكالات